Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Corona: Mehr Inschränkungen för Veranstaltens?

Dat kunn ween un in Hamborg gifft dat bold ne’e Corona-Regeln för grote Veranstaltens. De Weert vun de Neeinfekschonen pro hunnertdusend Inwahners is opstunns teemlich hooch. Vundaag kunn't ween un de Weert kümmt op fiefundörtig. Denn will de Senaat strengere Corona-Regeln op'n Weg bringen un nich mehr so veel Minschen bi Veranstaltens as to’n Bispill Footballspelen tolaten. // Stand 07.10.2020, Kl. 9:30

