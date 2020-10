Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln in Berlin

Berlin hett al ne’e Corona-Regeln afmaakt. Ok dor sünd de Infekschonen düchtig in de Höögde kladdert. Geschäften, Bars un Restaurants mööt vunaf Sünnavend twüschen avends Klock ölven un morrns Klock söss dichtmaken. Un denn drööft sik nachens blots nich mehr as fief Lüüd drapen. De Regeln süllt bet to’n Enn vun’n Maand gellen. // Stand: 07.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.10.2020 | 09:30 Uhr