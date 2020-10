Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Maskenplicht: Kuntrullen bi de Düütsche Bahn

In Töög vun de Düütsche Bahn acht se nu bi uns in'n Noorden noch mehr dorop, dat sik ok all an de Maskenplicht hollt. Sekerheitsmitarbeiders vun de Bahn un Bunnspolizisten kiekt, wat all Fohrgäst Mund UN Nees bedeckt hebbt, so as dat vörschreven is. Keen sik nich an de Regeln höllt, mutt dormit reken, dat he en Straafgeld betahlen mutt. // Stand: 07.10.2020, Kl. 9:30

