Stand: 06.10.2020 10:15 Uhr Mahnwacht vör de Synagoog

Na de Attack vör de Synagoog in Einbüddel sünd güstern Avend bi fiefhunnert Minschen dor to een Mahnwacht tohoop kamen. Dor harr een Kerl en sößuntwintig Johr olen jüdschen Studenten swor to Schaden bröcht. De Angrieper is middewiel in en Nervenklinik kamen. De Staatsanwaltschopp ünnersöcht de Saak nu wegen versöchten Moord. Dat Norichtenmagazin De Spiegel schrifft, dat de Kerl vör Johrn bi de Bunnswehr west is. Dor schall de nu negenuntwintigjöhrige dree Maand sein Grundutbillen makt un achteran as Sanitäter warkt hebben. / Stand: 06.10.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.10.2020 | 10:15 Uhr