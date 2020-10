Stand: 05.10.2020 09:30 Uhr Ne'e Coronafäll in Hamborg

In de Bar "Katze" in't Hamborger Schanzenviddel gifft dat al wedder Coronafäll. Tomehrst söven Besökers weren positiv test. Dat Bezirksamt Altona söcht nu de Gäst, de an'n Avend vun'n fiefuntwintigsten September in de "Katze" ween sünd. Dorto geev dat an't Wekenend ok noch Coronafäll in twee Öllersheimen un ok in en Flüchtlingsünnerkunft in Bardörp warrt wegen en Coronafall nu en Massentest maakt. | Stand 5.10.2020 Kl. 9:30

