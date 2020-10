Stand: 05.10.2020 09:30 Uhr Coronafäll in Neddersassen

In en Slachthoff in Neddersassen sünd nu al eenunachtig Minschen mit Corona infiziert. De Landkreis will nu verhinnern, dat sik dat Virus noch wieder verbreid: In de Samtgemeend Sögel gifft dat dorüm nu mehr Regeln. Bet to'n negenteihnsten Oktober dröfft sik dor nich mehr as süss Lüüd dropen. Dorto gifft dat en Verbott vun Mannschops- un Schoolsport. In'n Slachthoff arbeid bummelig tweedusend Minschen. De Firma höört to de Tönnies-Grupp to. | Stand 5.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2020 | 09:30 Uhr