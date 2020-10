Stand: 02.10.2020 09:30 Uhr Perzess gegen Weetfro vun IS-Kämpfer

Vundaag schall in den Hamborger Perzess gegen de Weetfro vun den IS-Kämpfer Denis Cuspert dat Oordeel an’t Hanseatsche Oberlannsgericht fallen. De Bunnsanwaltschop leggt de sössundörtig-Jöhrige to Last, dat se to en butenlandsche terroristische Verenigen tohöört hett. Mit dree lütte Kinner schall se 2015 ehren Mann na Syrien nakamen ween. Dor hett se sik woll de Terrormiliz IS anslaten. / Stand: 02.10.2020, Klock 9:30

