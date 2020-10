Stand: 02.10.2020 09:30 Uhr Premier in’t Ohnsorg-Theater

Güstern harr de plattdüütsche Kummedi „Blots en lütten Boort – Das Bärtchen“ in’t Ohnsorg-Theater Premier. De Tokiekers hebbt düchtig klatscht. In’t Stück geiht dat üm en Mann, den sien Raseeraparaat twei geiht, as he sik jüst raseert. So hett he en lütten Hitler-Boort, as he sien tokamen Swiegervadder dat eerste Mal bemött. Un dat is en Juud. De Tokiekers hett dat gefullen, dat dor ornlich Fohrt in’t Stück is un dat de Schauspelers so veel Freid an’t Spelen hebbt. / Stand: 02.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.10.2020 | 09:30 Uhr