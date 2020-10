Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Wiehnachtsmarkten

In Hamborg schall dat ok liekers Corona dütt Johr Wiehnachtsmarkten geven. De Börgerschop hett güstern en Andrag vun de Fraktschoon afniggt. Dat geiht aver blots, wenn een de Tahl vun ne’e Infektschonen wiederhin in Griff hett. All Fraktschonen sünd sik eens, dat Wiehnachtsmarkten mit Corona-Schutzkonzepte mööglich sünd. De root-gröne Mehrheit hett bavento ok noch dörchwunken, dat een Hittstrahlers bet Mai tokamen Johr nutzen dörf. //Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

