Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Letztet Speel vun Steinhaus

Mit een dree to twee Sieg gegen Dortmund hebbt sik de Bayern in’t Supercup-Endspeel den fofften Titel dütt Johr hoolt. Dat weer dat letzte Profispeel, wo de Schiedrichtersch Bibiana Steinhaus fleit hett. De Afscheed vun de eenzig Fruu in de Bunnsliga vun de Mannslüüd, de is eerst en poor Stunnen vöraf künnigt maakt worrn. // Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

