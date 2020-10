Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi eerst hier un dor Nevelfeller. Wenn de wegtrocken sünd, warrt dat fröndlich un de Sünn kiekt ok länger mal vorbi. Övern Dag wesselt sik Sünn un deels ok dichtere Wulken af, aver dat blifft meist dröög. Dat Ganze bi bet to twintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp negen Graad. Vun Tiet to Tiet weit de Wind middeldull ut Süüdoost. Morgen kriegt wi dichte Wulken un en beten Sünn. Övern Dag kann dat ok Regen geven, aver nich to dull. Un wi kriegt bet to negenteihn Graad. // Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

