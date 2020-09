Stand: 30.09.2020 09:30 Uhr Slagaftuusch vun US-Präsidentschopskandidaten

Bi’t Reedduell twüschen de US-Präsidentschopskandidaten güng dat hooch her. Präsident Donald Trump is sien Gegensmann Joe Biden wo’t nur güng in’t Woort fullen. Vun den Bericht, dat he keen Stüern betahlt hett, wull Trump nix vun weten. Biden smeet Trump vör, he möök de USA jümmer weniger stark un dat geev mehr Gewalt. // Stand: 30.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2020 | 09:30 Uhr