Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr U-Bahnen un Bussen staht still

Siet vunmorgen sünd in Hamborg keen U-Bahnen nich fohrt. Ok de mehrsten Bussen vun de Hoochbahn staht still. Blots enkelte Linien an’n Rand vun de Stadt fohrt liekers. Bi de S-Bahnen un Regionaalbahnen süht dat anners ut, de fohrt normaal. Worüm dat so is, dat is en Warnstreik vun de Warkschop Verdi. Se wüllt en Tarifverdrag bi de Verkehrsbedrieven dörsetten, de in ganz Düüschland gellen deit. Siet en halve Stünn fohrt de Bahnen vun de Linie U3 woll tominnst all teihn Minuten wedder. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2020 | 09:30 Uhr