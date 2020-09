Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr Corona-Drapen in Berlin

Vör dat Drapen in Berlin maakt Hamborg sik dor stark för, dat de Corona-Oplagen beter inhollen warrt. De Eerste Börgermeister Peter Tschentscher see, de Regeln, de gellen doot, sünd vernünftig. Man middewiel hoolt sik de Lüüd dor nich mehr so richtig an. Nu, dat de Harvstferien vör de Döör staht, will Hamborg sik dorför insetten, dat reisen Lüüd, de ut en Risikogegend trüchkaamt, fief Daag lang in Quarantään mööt, ehr dat se op Corona test warrt. Tschentscher fohrt vundaag sülvst na’t Kanzleramt in Berlin. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

