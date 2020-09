Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr Dat geiht wieder bargop för’n HSV

De HSV harr ja in Paderborn mit veer to dree de Nees vörn un steiht opstünns in de Tabell vun de Twete Football-Bunnsliga ganz baven. Simon Terodde hett twee Toren för de Hamborgers schaten – to de Paus legen se noch trüch, de Paderborners harrn dree Mal in veer Minuten drapen. Dat Toor to’n Sieg hett Aaron Hunt mit en Ölvenmeter schaten. De HSV steiht dat eerste Mal siet teihn Maand wedder ganz baven in de Tabell. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2020 | 09:30 Uhr