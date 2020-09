Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Nevel is middewiel aftrocken un mehrstendeels hett sik de Sünn al rutwaagt. En poor Wulken treckt vundaag ok dör, man meisttiets hett de Sünn de Bavenhand un dat blifft dröög. De Temperaturen klattert op söventeihn bet negenteihn Graad. Opstünns sünd dat negen Graad in Barmbek. Morgen wesselt sik Sünn un dichte Wulken af. Af un an kann dat kann ok den een oder anner Schuer geven. Dat Ganze bi achtteihn bet twintig Graad. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

