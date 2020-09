Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Plaans för Hamborger Havenslick

Hamborg is op de Söök na en ne'e Deponie för'n Modder ut'n Haven al en goot Deel wieder as dacht. Weertschopssenater Michael Westhagemann sä to NDR 90,3: De Stadt weer al mit Neddersassen un Sleswig-Holstein an'n verhanneln. De Slick ut'n Haven schall bi de Insel Scharhörn verklappt warrn – se is en Deel vun Hamborg. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

