Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr

Hamborg will Polizeistudie

De Debatt üm mööglich Vöroordelen vun Polizisten kummt in Fohrt. Hamborg will to dat Thema nu en egen Studie in Opdrag geven. Bunnsbinnenminister Horst Seehofer is dorgegen, so wat in't heel Land to maken. Ünner annern schall dat dorüm gahn, wat de Arbeit in Brennpunkten mit de Ansichten vun Polizisten maakt. So schrev dat dat Hamborger Avendblatt. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

