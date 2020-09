Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Mehr Personal gegen Corona

De Hamborger Gesundheitsämter sett in'n Kampf gegen dat Corona-Virus düütlich mehr Personal in. De dpa bericht, dat dat dor nu al tweehunnertsüsstig Vulltietsteden gifft, so dat se Infektschonskeden beter naverfolgen künnt. Bummelig de halbige Deel vun dat Personal weer gau instellt or in de Ämter versett worrn. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

