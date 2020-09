Stand: 25.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Warnstreiks in Hamborg

Bi de Stadtreinigen un de Havenverwalten HPA in Hamborg warrt siet hüüt fröh streikt. Verdi hett fiefdusend Lüüd to’n Warnstreik opropen. Dorüm rekent de Warkschop ok dormit, dat vele Mülltünnen vundaag nich leer maakt warrt. In den Tarifstriet vun’n öffentlichen Deenst wüllt se Minimum veer Komma acht Perzent mehr Geld för de Mitarbeiders hebben. Morgen sünd Warnstreiks bi de Recyclinghööf plaant. Maandag sünd denn Krankenhüüs un de Elvkinner-Kitas an’e Reeg.

// Stand: 25.09.2020, Kl. 9:30

