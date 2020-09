Stand: 25.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona in’t Utland

In Frankriek un in Sponien sünd de Tahlen, wat de Corona-Neeinfekschonen angeiht, so hoch as noch nienich tovör. De Franzosen tellt innerhalf vun een Dag mehr as sössteihndusend ne’e Fäll. In Sponien güng de Tahl vun’e Corona-Neeinfekschonen üm mehr as teihndusend na baven. So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt, gifft dat in Düütschland siet güstern üm un bi tweedusendeenhunnert ne’e Fäll, de se tellt hebbt.

// Stand: 25.09.2020, Kl. 9:30

