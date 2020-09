Stand: 25.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Unfall in Altna

Bi en Autounfall in Altna is en Fro swoor to Schaden kamen. Bi ehr geiht dat nu üm Leven un Dood. So as de Hamborger Polizei dat seggt, hett en negenteihn Johr ole Autofohrer mit sien Geländewagen de dreeunsösstig Johr ole Fro de Vörfahrt nahmen. Passeert is de Unfall an’e Eck Gilbertstraat / Bernstorfstraat. Dör de Wucht vun den Tohoopprall sünd beide Autos in’t Schlingern kamen. Dorbi hebbt denn noch teihn annere Fohrtüüg, de dor parkt hebbt, wat afkregen.

// Stand: 25.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2020 | 09:30 Uhr