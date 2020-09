Stand: 24.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Arbeitskampf bi Verdi

Ok in Hamborg geiht de Öffentliche Deenst nu op de Straat. Verdi hett op’n Jungfernstieg künnigt maakt, wat se verlangt. De Warkkschop will veer Komma acht Perzent mehr Geld för jümehr Beschäftigte. Morgen wüllt se de Arbeid bi de Stadtreinigen un de Havenbehöörd HPA nedderleggen. Vun de Tarifverhanneln sünd in Hamborg fiefunveertig Dusend Minschen bedrapen. //Stand 24.09.2020 Kl. 9:30

