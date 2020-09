Stand: 24.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wie eerst Wulkenfeller, ut de ok wat daalkamen kann. Vun’n laten Vörmiddag af an wesselt sik Sünn un Wulken af un dat blifft dröög. Dat Ganze bi bet to twintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in Willemsborg sössteihn Graad. De Wind weiht middeldull un deels ok ornlich frisch ut Süüdwest. Morgen warrt dat meistendeels eerstmal gries. Hier un dor köönt ok Flöög daalkamen. Övern Dag warrt dat aver fröndlicher un blifft denn ok dröög. Un dat warrt mit bet to sössteihn Graad düütlich köhliger as vundaag. // Stand 24.09.2020 Kl. 9:30

