Stand: 23.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Spoorkurs bi de HHLA

An’n Burchardkai in den Hamborger Haven schüllt in Tokunft weniger Minschen arbeiden. De Bedriever HHLA will goot föfftig Millionen Euro insporen. So schall de Bedrief wirtschoplicher warrn. De üm un bi dusend Mitarbeiders hebbt dat al to weten kregen. Plaant is, dat ünner annern Lasters insett warrt, de vun alleen fohrt. Gegen sien Willen vör de Döör sett warrn schall nüms vun de Anstellten. / Stand: 23.09.2020, Klock 9:30

