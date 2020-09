Stand: 23.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Grote Akschoon in Fleeschindustrie

De Bunnspolizei maakt opstünns Razzien in fief Bunnslänner. Dat geiht üm Minschen ahn Papperen, de in de Fleeschindustrie arbeiden doot. Goot achthunnert Polizisten sünd in Neddersassen, Berlin, Sassen, Sassen-Anholt un Noordrhien-Westfalen in’n Insatz. De Ünnernehmen, de se op’n Kieker hebbt, schüllt Minschen ut Oosteuropa mit namaakte Dokumenten na Düütschland haalt hebben. / Stand: 23.09.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.09.2020 | 09:30 Uhr