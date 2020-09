Stand: 23.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Snacken över Bunnshuushoolt un Corona

Woveel Geld kann de Bunnsregeren tokamen Johr utgeven, üm dat uttoglieken, wat na den Corona-Slamassel nakümmt? Dat will de Regeren vundaag fastleggen. Bunnsfinanzminister Olaf Scholz will ne’e Krediten vun goot sössunnegentig Milliarden Euro opnehmen. Dat weer de tweethööchste Tall an ne’e Schulden in de Geschicht vun de Bunnsrepublik. / Stand: 23.09.2020, Klock 9:30

