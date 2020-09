Stand: 23.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona bi Handballers

Bi den Handball Sportvereen Hamborg sünd en Reeg Spelers positiv op dat Coronavirus test worrn. De hele Mannschop is in Quarantään. Nu leggt de Gesundheitsbehöörd fast, woans dat wiedergeiht. Vun den Vereen weer to hören, dat de Spelers, üm de dat geiht, keen Symptome hebbt un sik gesund föhlen doot. Wat dat eerste Speel in negen Daag in Lübbecke so as plaant utricht warrn kann, dat is noch nich kloor. / Stand: 23.09.2020, Klock 9:30

