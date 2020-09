Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

In Shisha-Bar ansteken

In Hamborg-Altnah is dat Corona-Virus in en Shisha-Bar in de Juliusstraat ümgahn. Meldt worrn is, dat de Test betto bi sössteihn Gäst positiv utfullen is - so hett dat NDR 90,3 to weten kregen. Tresenlüüd oder annere Mitarbeiders sünd dor aver nich bi. För de Infizeerten un de Lüüd, mit de se Ümgang hebbt, dor gellt nu en Quarantään vun twee Weken. // Stand: 22.09., Klock 09:30

