Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tennis an’n Rodenboom

Bi dat Tennisturneer an’n Rodenboom, dor stiegt vundaag all de veer düütschen Profis mit in. Ok Daniil Medwedjew ut Russland is an’n Start, un vele rekent dormit, dat he ganz wiet kummt. Op de Tribüün sitten schall ok Boris Becker. He hett dat Seggen över dat düütsche Herrentennis un will kieken, woans siene Lüüd speelt. // Stand: 22.09., Klock 09:30

