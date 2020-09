Stand: 21.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Füer in Rodenborgsoort

In Hamborg hebbt sik bi en Füer in de Marckmannstraat in Rodenborgsoort veer Minschen verletzt. Wat de Polizei seggt, hebbt se en Rookgasvergiften. Un denn hebbt noch veer lütte Transporters wat afkregen. De Brand is fröh an'n Morgen in en Müll-Container in'n Binnenhoff vun en Huus mit söven Stockwarken utbraken un hett denn dor de Fassade mit faatkregen. Allens in allen hett de Füerwehr söventig Minschen in’t Fre’e bröcht. // Stand: 21.09.2020, Kl. 9:30

