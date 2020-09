Stand: 21.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Kampf gegen Geldwäsche löppt nich rund

Bi den Kampf gegen dat Reinwaschen vun Geld hebbt se jümmer noch düchtig Maleschen. Dat kann een ut geheeme Ünnerlagen vun’t US Finanzministerium rutlesen. Dorna hebbt överall in de Welt Banken över Johrn Geschäften mit Mafiosi un Millionenbedregers maakt. Opgliek dat strenge Regeln gifft, hebbt grote Bankhüüs Överwiesens in Milliardenhöögde utföhrt. Dat hebbt Journalisten vun NDR, WDR un de Süüddüütsche Zeitung rutfunnen. // Stand: 21.09.2020, Kl. 9:30

