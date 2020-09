Stand: 21.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Spahn hett Plaans för Harvst un Winter

Bunnssundheitsminister Jens Spahn will en ne'en Corona-Kurs för de köhlere Johrstiet fohren. In de "Rheinsche Post" maakt de Politiker den Vörslag, dat se överall zentrale Anloopsteden för Lüüd inricht, de wat mit de Atenweeg hebbt. Un denn süllt in Steden, wo de ganze Saak den beten kettelig warrn kann, as to'n Bispill Pleegheime, noch mehr test warrn. Spahn meent, so süllt de Gefohren för Risikogruppen daalsett warrn. // Stand: 21.09.2020, Kl. 9:30

