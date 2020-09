Stand: 21.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Na de Nevelsupp an’n Morgen löppt de Sünn vundaag wedder op Hoochtouren un maakt dat warm bi Temperaturen bet to veeruntwintig Graad. Opstunns meet wi in Neegamm noch frische acht Graad bi’n mauen Wind ut Oost bet Süüdoost.

Ok morgen schient de Sünn in een Tour, dor kladdert de Temperaturen sogor op bet to sössuntwintig Graad. // Stand: 21.09.2020, Kl. 9:30

