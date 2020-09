Stand: 18.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wat nu wegen Corona in’t Schanzen-Viddel?

Nadem dat nu in dat lütt Lokaal to’n Drinken in dat Schanzen-Viddel all de Corona-Fäll geven hett, dor verlangt de Böverste vun dat Bezirksamt in Altna, dat dor nu noch wat achterna kummt. Stefanie von Berg sleit vör, dat Mitarbeiders in Lokalen to’n Drinken en Mask dregen doot. Bavento schullen se denn ok de Besökerlisten, de se wegen Corona anleggt, mehr nakieken, sä de Politikersch vun’e Grönen. Veer Besökers un veer Mitarbeiders vun dat Lokal „Katze“ sünd bet nu positiv op dat Corona-Virus test worrn.

