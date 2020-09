Stand: 18.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

In’e Börgerschop geiht dat üm Cum-Ex

In den Huusholts-Utschuss vun’e Börgerschop dreiht sik dat vundaag üm de Cum-Ex-Saken bi de Hamborger Warburg Bank. Dat geiht üm‘e Fraag, wat dor egentlich ok de Politik vun en Rull speelt hett. Finanzsenater Andreas Dressel vun’e SPD ütert sik dor vundaag to. Dorachter stickt en tweestellige Millionenbedrag ut‘e Cum-Ex-Saken vun’e Warburg Bank, den Hamborg nich trüch hebben wull. Linke un AfD wüllt en Parlamentarischen Ünnersökensutschuss hebben, wo Afornte ut’e Börgerschop denn ok Tügen vörladen künnt.

// Stand: 18.09.2020, Kl. 9:30

