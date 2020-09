Stand: 18.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wat denkt de Lüüd?

In Düütschland sünd dreeunveertig Perzent vun all Lüüd, de ok wählen dröövt, dorför, dat een de Flüchtlinge ut Moria ahn Wenn un Aver opnehmen deit. Veerunveertig Perzent wüllt dat man blots, wenn sik de ganze EU enig is un de Flüchtlinge denn ok op enkelte Länner verdeelt warrt. Dat is ut den ne’en ARD-Düütschlandtrend ruttolesen, de för dat Morgenmagazin maakt worrn is. Jede teihnte, den se fraagt hebbt, is dorna to uurdelen heel un deel dorgegen, dat een Lüüd ut Moria, de Hölp söken doot, opnehmen deit.

