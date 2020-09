Stand: 16.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Ne’e Schullen för Hamborg

De Plaan vun den Hamborger Senaat, dat de Stadt ne’e Schullen maken will, üm de Corona-Kris in’n Griff to kriegen, warrt scharp bekrittelt. De CDU in Hamborg meent, wat de Senaat betto al an Krediten besloten harr, langt. Nich veel anners süht dat de Stüertahlerbund. De Senaat will nocheins annerthalv Milliarden Euro Schullen opnehmen; de Börgerschopp mutt dorto noch Ja seggen. De Stüerschätzen för Hamborg seggt, dat sik de Stadt, wat de Finanzen anbedröppt, eerst in’e Midd vun de 2020er Johrn wedder verhalt. / Stand: 16.09.20 Klock 09:30

