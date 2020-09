Stand: 16.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Hölp för Ünnernehmen

Ünnernehmers in Hamborg koent sik vun‘n Novembermaand op an bi den Senaat för nee’et Corona-Hölpsgeld anmellen. Över een Fonds will sik de Stadt bi Firmen bedeligen, de Hölp bruukt. De Plaan för dat Gesett dorto hett de rood-gröne Senaat güstern afnickt. Hölpen wüllt se dormit middelgrote Ünnernemen mit bet to 249 Anstellten. De Firmen moet man nawiesen, dat se vör de Corona-Tiet krall un kregel west sünd. / Stand: 16.09.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2020 | 10:15 Uhr