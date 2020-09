Stand: 16.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Antwuurt op Plaan mit Flüchtlinge

De Oppositschoon geiht scharp to kehr mit den Plaan vun de Bunnsregeren, dat Düütschland mehr as dusendfiefhunnert Flüchtlinge vun de grekschen Eilande opnehmen schall. De AfD seggt, dordörch kaamt blots noch mehr Lüüd op de Idee, dat se Flüchtlingsquartere in Brand steekt un so en Fohrkort na Düütschland afpreßt. Gröne un Linke seggt dorgegen, de Plaan geiht noch gor nich wiet noog. Hamborg hett anbaden, fiefhunnert Flüchtlinge optonehmen. / Stand: 16.09.20 Klock 09:30

