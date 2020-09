Stand: 16.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Kommoschelig geiht dat dörch den Dag. Wi hebbt un beholt en Mix ut Wulkenwark un Sünnenschien, un dat blifft mehrstendeels dröög. De Temperatur kladdert op bet to fiefuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi op de Veddel söventeihn Graad. De Wind dorto treckt beten an, kümmt later middeldull un dreiht op Nuurd bet Nuurdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen gifft dat wedder mehr Sünn, man dat warrt dütlich köhliger, wi kriegt maximal noch negenteihn Graad. / Stand: 16.09.20 Klock 09:30

