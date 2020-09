Stand: 15.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Nee-Infekschonen in Düütschland

De Tall vun de Nee-Infekschonen mit dat Corona-Virus hett sik in Düütschland nich groot verännert. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, hebbt de Sundheitsämter güstern eendusendveerhunnertsöven ne'e Fäll mellt. Dat sünd lütt beten weniger as an'n Maandag vör een Week. Man kickt een op de verleden Daag, denn hett dat achtdusendfiefhunnertnegentig Neeinfekschonen geven. Dat sünd mehr as in de Week tovör. // Stand: 15.09.2020, Kl. 9:30

