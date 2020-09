Stand: 15.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Betahlen för Corona-Test

Wokeen na den Urlaub freewillig en Corona-Test maken will, de mutt dat vunaf hüüt mehrsttiets sülvst betahlen. Blots för Minschen, de ut Risikogegenden inreist, för de warrt de Kosten övernahmen. Betto kunnen sik jedereen binnen tweeunsöventig Stünnen na de Inreis testen laten, ahn dat jem een dorför in de Tasch langt. Man Bund un Länner hebbt jemehrn Kurs ännert, dat de Testlaboren nich mehr so veel Last dormit hebbt. // Stand: 15.09.2020, Kl. 9:30

