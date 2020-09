Stand: 15.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Prostituerte drööft wedder arbeiden

In Hamborg is Sex gegen Geld wedder verlööft. Man een mutt sik an Regeln hollen. Ünner annern mööt de Kunnen vörher Termine afmaken un sik mit jemehrn Kuntaktdaten anmellen. Mehr as en halv Johr lang weern de Bordellen wegen de Corona-Kris dicht. De Bedrievers un Prostituerten sünd dorgegen en poor Mal op de Straat gegenangahn. // Stand: 15.09.2020, Kl. 9:30

