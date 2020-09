Stand: 15.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg will uns vundaag mit Temperaturen bet to dörtig Graad eenmal mehr seggen, dat wi bilütten mal wat gegen den Klimawannel doon mööt. – Oder anners seggt: Vundaag bruukt wi KEEN Heizpilz. Opstunns meet wi in Hummelsbüddel noch foffteihn Graad.

Ok morgen warrt dat twoors lütt beten wat köhler, man freren mööt wi ok denn noch nich. Op bet to sössuntwintig Graad kladdert de Temperaturen denn bi’n mauen Wind ut Noordwest bet Noord. // Stand: 15.09.2020, Kl. 9:30

