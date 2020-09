Stand: 14.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Krankentahlen ut'n Märzmaand

In Hamborg hebbt sik an'n Anfang vun de Corona-Pandemie düütlich mehr Lüüd krankschrieven laten as sünst. So hett dat de Techniker-Krankenkass mellt. Se seggt: In'n März geev dat söss Komma fief Perzent krankschrebene Lüüd mang de TK-Versekerten, verleden Johr in'n März weern dat blots veer Komma acht Perzent. Wohrschienlich sünd dor ok Arbeitnehmers, de blots beten verköhlt weern, to Huus bleven, seggt de Kass. // Stand: 14.09., Klock 09:30

