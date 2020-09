Stand: 14.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Op Schick bringen vun S-Bahnhööf

De Arbeiden an de S-Bahnhööf in'n Hamborger Süden, de kaamt nu langsom vöran. Ünner annern warrt bet Johrs-Enn in Horborg de söss Rulltröppen utwesselt - dat steiht in en Senaats-Antwoort op en Anfraag vun de SPD. In Heimfeld fangt se mit de Arbeiden eerst in de Johrs-Midd tweedusendeenuntwintig an. Vele Fohrgäst argert sik siet Johrn över de Tostänn in de dree S-Bahnstatschonen: Dor fehlt Platten an de Deek un Wand, de Stroomkabels sünd nich todeckt un dor is veel Dreck. // Stand: 14.09., Klock 09:30

