Stand: 14.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Pokaal-Ut för St. Pauli

Ok dit Maal hett de FC St. Pauli dat in'n DFB-Pokaal nich wiet bröcht. Bi den Regionaal-Ligist Elversberg in't Saarland, dor harrn de Hamborgers mit twee to veer dat Nasehn. Trainer Timo Schultz seggt, in't Speel Mann gegen Mann weern de Elversbergers eenfach beter. Mehr anstrengen will sik vundaag de HSV in Dresden. Bi dit Speel warrt woll teihndusend Lüüd tokieken. // Stand: 14.09., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.09.2020 | 09:30 Uhr