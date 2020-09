Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Geld för Ümbo in Ohlsdörp

De Idee, den Ohlsdörper Friedhoff ümtoboen, schall üm un bi hunnert Millionen Euro kösten. Dat is NDR 90,3 wies worrn un is ruttolesen ut de Plaans vun de Hamborger Ümweltbehöörd un den Bezirk Noord. Mehr Ecken vun’n Karkhoff schüllt denn ümmodelt warrn to’n Park, denn för Beerdigungen warrt ümmer weniger Platz bruukt. Bavento müssen denn ok noch vele Straten un Hüüs op dat Flach in Ohlsdörp oprüscht warrn.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

