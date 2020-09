Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bunnsdag snackt över Laag in Flüchtlingslager

De Oberbörgermeisters ut teihn Städer in Düütschland hebbt toseggt, Minschen ut dat Flüchtlingslager Moria optonehmen. Tohoop hebbt se en Breef schreven, in den se vun‘e Bunnsregeren verlangt, sik dorför praat to maken. Vundaag dreiht sik dat denn ok in’n Bunnsdag üm de Laag in dat veel to vulle Lager in Grekenland. Na dat grote Füer sünd dor mehr as twölfdusend Minschen ahn Dack över’n Kopp.

